قال محمود بصل المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة في مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان شمالي القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال استهدفت المدرسة بإطلاق أكثر من قذيفة على أحد الفصول، ما أدّى إلى استشهاد 17 شخصا، جرى انتشالهم من قِبل طواقم الدفاع المدني.

وأوضح أنّ الجثامين عبارة عن جثث متفحمة بشكل كامل، نتيجة اشتعال النيران في هذا الفصل، لافتا إلى نقل الجثامين إلى مستشفى الأهلي المعمداني.

وأكّد أن الواقع الصحي الذي يعيشه قطاع غزة في هذه الآونة شديد الصعوبة، كما أن الأمور تزداد صعوبة يوما بعد يوم.

ونوه بأنّ طواقم الدفاع المدني تواجه تحديات صعبة في ظل توغّل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإطلاقها النار ضد كل من يتحرك في المناطق المتواجدة فيها.