العلاج الحر بالدقهلية توجه 12 إنذارا وتوصي بغلق 18 منشآة طبية مخالفة

شنت إدارة العلاج الحر وأقسامها في الإدارات الصحية بمحافظة الدقهلية حملات تفتيشية مفاجئة، تم خلالها المرور على 124 منشأة طبية خاصة، تشمل نحو 41 عيادة خاصة، و3 مستشفيات، وعيادات تخصصية خاصة، إلى جانب 15 مركزاً ومعملا، من بينها 4 مراكز ومعمل غير مرخص.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، مدير إدارة العلاج الحر، أنه تم إنذار 12 منشأة طبية خاصة، واستصدار قرارات غلق لنحو 18 منشآة وجد بها مخالفات جسيمة ولإدارتها بدون ترخيص، وفي الوقت ذاته جرى إعادة فتح 11 منشأة واحدة أخرى بعد استيفاء الاشتراطات المطلوبة.

وأضاف أنه تم فحص 3 شكاوى، ومعاينة 15 منشأة، مؤكداً أنه لا تهاون في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وتنفيذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت المخالفة.