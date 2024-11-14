مدير وكالة الطاقة الدولية يلتقي وزير خارجية إيران في طهران

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التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في طهران صباح اليوم الخميس، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا).

وكان جروسي وصل مساء أمس إلى طهران، على رأس وفد بهدف اجراء محادثات مع كبار المسئولين النوويين والسياسيين في البلاد.

ومن المقرر أن يلتقي جروسي خلال زيارته لطهران، رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي.

وعقب لقائه رئيس مؤسسة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، سيعقد إسلامي وجروسي مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وتأتي زيارة جروسي، وسط تصاعد للتوترات الإقليمية ومخاوف بشأن البرنامج النووي لطهران، في أعقاب أشهر من تصاعد النزاع بين إيران وإسرائيل.

وتزايدت التكهنات بأن إيران ربما تسعى إلى إحداث تحول في سياستها النووية، التي لطالما أكدت طهران على أنها لأغراض سلمية فقط.