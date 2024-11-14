أكد مصدر مسئول، أن مارسيل كولر رفض عدة عروض خارجية في المرحلة الماضية، وتحديدا عقب تتويحج النادي الاهلي ببطولة القارات الثلاثة، وكان ابرزهم من ادي العين الاماراتي، ونادي كوينز بارك رينجرز احد اندية دوري الدرجة الثانية الانجليزي، واحد العروض السعودية.

واشار المصدر الى ان عرض العين، كان الاكثر جدية، حيث تواصل مسئول من النادي الاماراتي مع وكيل مارسيل كولر السويسري دينو لامبرتي، الذي عرض الامر على مارسيل كولر، ورفض المدير الفني السويسري مناقشة اي عروض للرحيل عن الاهلي قبل كاس العالم للاندية.

واضح المصدر ان المقابل المادي الذي عرضه نادي العين الاماراتي، يعد اعلى عرض تلقاه كولر في مسيرته التدريبية، الا ان كولر لا يفكر في اي هدف في الوقت الحالي سوى استمرار المشوار مع الاهلي، في ظل رؤيته ان مشاركته مع الاهلي في المونديال، ستختلف عن مشاركته مع العين، خاصة ان استمراره مع الفريق الاماراتي قد تكون مجازفة.