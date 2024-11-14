ماذا يحدث في يوم تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة؟

تعد مراسم تسلّم السلطة في البيت الأبيض، والمعروفة باسم "يوم التنصيب"، واحدة من أهم التقاليد الديمقراطية في الولايات المتحدة. تعكس هذه المراسم الانتقال السلمي للسلطة وتُجسد القيم الديمقراطية التي تُميز النظام السياسي الأمريكي.

الشروق تعرض نظرة شاملة على هذه التقاليد:

1. حفل التنصيب

يُقام حفل التنصيب في 20 يناير من السنة التي تلي الانتخابات الرئاسية (إلا إذا صادف يوم أحد، فيتم تأجيله لليوم التالي).

يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا على درج مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة.

الكلمات التي يتلوها الرئيس: "أقسم (أو أؤكد) أنني سأقوم بأمانة بتنفيذ مهام رئيس الولايات المتحدة، وسأبذل قصارى جهدي للحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه."

2. أداء اليمين على الإنجيل

يُستخدم الإنجيل عادةً أثناء أداء اليمين كرمز للقيم والتقاليد الدينية. ومع ذلك، لا يُلزم الدستور الأمريكي استخدام الإنجيل، ويمكن للرئيس اختيار كتاب آخر أو عدم استخدام أي كتاب.

استخدم الرئيس الأول جورج واشنطن إنجيلاً من مكتبة ماسونية في مراسم تنصيبه عام 1789، واستمر هذا التقليد مع العديد من الرؤساء.

بعض الرؤساء اختاروا إنجيلًا يحمل أهمية شخصية أو تاريخية، مثل الرئيس أوباما الذي استخدم إنجيل مارتن لوثر كينج الابن، والرئيس بايدن الذي استخدم إنجيلاً عائليًا يعود تاريخه إلى عام 1893.

الرئيس دونالد ترامب استخدم إنجيلاً أُهدي له من والدته في يوم تخرجه من مدرسة الأحد، بالإضافة إلى الإنجيل الذي استخدمه أبراهام لينكولن.

3. خطاب التنصيب

بعد أداء اليمين، يلقي الرئيس الجديد خطاب التنصيب، حيث يعرض رؤيته لفترة رئاسته ويحدد الأولويات والقضايا التي سيركز عليها.

4. مغادرة الرئيس السابق

بعد انتهاء حفل التنصيب، يغادر الرئيس المنتهية ولايته البيت الأبيض. في بعض الأحيان، يودع الرئيس الجديد سلفه في حفل وداعي قصير.

يتم نقل الرئيس السابق وعائلته إلى وجهتهم الجديدة على متن طائرة الرئاسة أو طائرة أخرى، ولكنها تُسمى "طائرة الرئاسة" فقط عندما يكون الرئيس الحالي على متنها.

5. الانتقال إلى البيت الأبيض

بعد حفل التنصيب، يتوجه الرئيس الجديد وعائلته إلى البيت الأبيض.

خلال حفل التنصيب، يقوم طاقم البيت الأبيض بتحويل المقر الرئاسي لاستقبال العائلة الجديدة، بما في ذلك ترتيب الأثاث والديكور بناءً على طلباتهم.

6. الموكب الرئاسي

بعد وصول الرئيس الجديد إلى البيت الأبيض، يُقام موكب تنصيب يسير من مبنى الكابيتول إلى البيت الأبيض. يشمل الموكب وحدات عسكرية وفرقا موسيقية وجماعات من مختلف الولايات الأمريكية.

7. حفلات التنصيب

تُختتم الاحتفالات بحفلات رسمية تُقام في المساء، تُعرف باسم حفلات التنصيب. يشارك الرئيس ونائب الرئيس وعائلاتهم في هذه الحفلات التي يحضرها شخصيات بارزة وضيوف مدعوون.

8. التوقيع على الأوامر التنفيذية الأولى

في يوم التنصيب أو بعده مباشرةً، يبدأ الرئيس الجديد في توقيع الأوامر التنفيذية والمراسيم التي تعكس السياسات الجديدة التي ينوي تنفيذها.