في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لتشجيع واكتشاف المتميزين في مجال الترجمة من الكفاءات العلمية بالجامعات المصرية، تطلق وزارة الثقافة يمثلها المركز القومي للترجمة، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يمثلها المجلس الأعلى للجامعات الدورة الثانية من مسابقة "ترجم.. ابدع"بالتزامن من الإحتفال بذكرى مولد الشيخ رفاعة الطهطاوي.

مسابقة "ترجم.. ابدع" هي مسابقة مخصصة لترجمة الكتب المهمة التي تمثل إضافة إلى المكتبة العربية، من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية، حيث يقوم المشاركون في المسابقة بإعداد مقترحات لترجمة الكتب الثقافية الجادة المفيدة لقطاعات واسعة من المجتمع، وتقديمها للمركز لاختيار أفضل الكتب بناءً على مجموعة من المعايير الواضحة، ومن ثم نشرها بعد ذلك ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة.

وجدير بالذكر أن وزارة الثقافة ممثلة فى المركز القومى للترجمة قد أطلقت الدورة الأولى من المسابقة، بالتعاون مع وزارة التعليم والبحث العلمى عام 2020، وشارك فيها (64) فريقا من الجامعات الحكومية، وبلغ عدد لغات الأعمال المشاركة فى المسابقة (11) لغة هى: (اللغة الأردية- اللغة الإسبانية- اللغة الألمانية- اللغة الإنجليزية- اللغة الروسية- اللغة السواحيلية- اللغة الصينية- اللغة الفارسية- اللغة الفرنسية- اللغة الكورية- اللغة اللاتينية).

وبعد فحص تلك الأعمال وتقييمها علميا من قِبل لجان متخصصة تقرر فوز الأعمال الثلاثة التالية: كتاب "علم اللغة البيئى والقصص التى نحيا بها" الذى تقدم به فريق جامعة عين شمس المكون من أعضاء من كليات (البنات والألسن والآداب)، وبإشراف الدكتورة دينا أحمد عبدالعزيز رمضان، وكتاب "المعرفة المستدامة: نظرية مقترحة فى البينية" الذى تقدم به فريق قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة بورسعيد وبإشراف الدكتور مرسي حسن محمد علي، وكتاب "القرية" الذى تقدم به فريق قسم اللغة الأردية بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وبإشراف الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبدالرحمن.

واشترى المركز، حقوق الملكية الفكرية لتلك الأعمال وتعاقد مع المترجمين الفائزين من أعضاء الفرق، وصدرت الكتب الثلاثة ضمن إصدارات المركز القومى للترجمة، وأقام المركز احتفالية لكل كتاب من الكتب الفائزة احتفاء بفوز المشاركين، وتشجيع الجامعات المصرية للمشاركة فى الدورات اللاحقة من المسابقة.

• القواعد العامة للمشاركة:

1. تقتصر المشاركة في المسابقة على طلاب الدراسات العليا والباحثين من الجامعات المصرية الحكومية أو الخاصة.

2. تقوم الكليات/ الأقسام الراغبة في المشاركة في المسابقة بتكوين فريق من الطلاب والباحثين المتميزين لديها، على أن يكون عدد أعضاء الفريق بواقع من عضوين إلى ثلاثة أعضاء، بالإضافة إلى مشرف الفريق.

3. يجوز أن يكون فريق العمل من قسمين مختلفين، وتُعطى الأولوية للفرق المكونة من أقسام اللغات والأقسام ذات التخصصات المعرفية البينية الأخرى، وفقًا لطبيعة العمل المقترح للترجمة.

4. يشارك القسم بمقترح واحد فقط.

5. يقدم المتسابقون مقترحاتهم عن أي من اللغات التالية: (الإنجليزية- الفرنسية- الإسبانية- الألمانية- الصينية- الروسية- الإيطالية- اليابانية- السواحيلية- الأردية- التركية- العبرية- الفارسية).

6. يجب أن تكون مقترحات الترجمة عن اللغة الأصلية، وألا تكون الأعمال المقترحة قد سبق ترجمتها.

7. يُفضل أن تكون مقترحات الترجمة لأعمال أجنبية في الملك العام أي ليس لها حقوق ترجمة.

8. لا يحق للفرق الفائزة في النسخة الأولى من المسابقة التقدم مرة ثانية.

9. لا يحق للفرق التي يقع عليها الاختيار نشر الترجمة أو أي جزء منها خلال فترة المسابقة أو بعدها.

ثالثا: شروط المقترحات والأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم:

1. تقدم الفرق ثلاث نسخ ورقية من مقترحاتها للترجمة وفقًا للشروط التالية:

عينة من الترجمة لا تقل عن 15 صفحة ولا تزيد عن 20 صفحة، بالإضافة إلى صورة ورقية للصفحات المترجمة من النص الأجنبي.

3. نسخة رقمية من الترجمة العربية، والنص الأجنبي بصيغة pdf (إذا توفر).

4. غلاف العمل الأجنبي وصفحة الناشر وفهرس المحتويات.

5. نبذة عن المؤلف، وأهمية العمل لا تزيد عن صفحتين.

6. السيرة الذاتية باللغة العربية متضمنة بيانات الاتصال لكل عضو في الفريق، وصور الرقم القومي.

7. يجب عدم كتابة أي بيانات عن الفريق أو الكلية أو الجامعة على غلاف العمل المقدم إلى المسابقة أو صفحاته الداخلية.

8. خطاب ترشيح من الكلية/ القسم معتمد من الجامعة يتضمن اسم العمل المقترح، وأسماء أعضاء الفريق.

9. تستبعد المقترحات المقدمة التي لا تلتزم بالشروط.

رابعا: ملاحظات لمشرفي الفرق:

1. يقوم المشرف بمساعدة أعضاء الفريق في اختيار العمل المراد ترجمته، وتقسيم العمل بين أعضاء فريقه ومعاونتهم، ومراجعة الترجمة والتأكد من صحتها وسلامة اللغة.

2. يلتزم المشرف وفريق العمل بالشروط والقواعد التي يضعها المركز.

خامسا: معايير تحكيم المقترحات/ الكتب: تُقيم المقترحات/ الكتب المقدمة للمسابقة وفقًا للمعايير التالية:

1. أهمية موضوع الكتاب المقترح للترجمة.

2. مكانة مؤلف العمل.

3. دقة النقل عن النص الأجنبي ومدى جودة الترجمة (دقة الترجمة، الحفاظ على مضمون العمل الأصلي وروحه، والأمانة في الترجمة).

4. جودة الصياغة العربية ووضوح الأسلوب (سلامة اللغة إملائيا ونحويا وتعبيريا، مقروئية الترجمة وسلاستها وجماليتها).

5. الجهد المعرفي المبذول من المترجِمين (مقدمة للترجمة، هوامش، تعليقات..).

سادسا: كيفية التقديم في المسابقة:

تُسلم مقترحات الترجمة ومرفق بها الأوراق والمستندات المطلوبة إلى إدارة التدريب والجوائز باليد أو بالبريد المصري.

خلال الفترة من 3/11/2024، وحتى 15/12/2024، (باستثناء يومي الجمعة والسبت والعطلات الرسمية) من الساعة العاشرة والنصف صباحا، إلى الساعة الثانية مساء.