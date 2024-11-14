طلاب معهد السينما يعلنون انتهاء أزمتهم مع مهرجان القاهرة السينمائي

أعلن طلاب معهد السينما، انتهاء أزمتهم مع مهرجان القاهرة السينمائي باستخراج كارنيهات لهم لحضور الفعاليات.

وأكدوا في بيان عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تم التواصل مع دكتورة إيمان يونس عميد المعهد العالي للسينما؛ لحل الوضع الحالي، إذ تم السماح باستخراج كارنيهات لأساتذة المعهد والطلبة من مقر الادارة بالهناجر بدار الأوبرا، بدءا من اليوم.

وأضافوا: "تدعو إدارة المعهد العالي للسينما الأساتذة والطلاب لاستخراج الكارنيهات من مقر الإدارة بالهناجر والانخراط في فعاليات المهرجان بإيجابية كما عهدنا منهم في الأعوام السابقة".

وكانت إدارة المعهد، أصدرت بيانا أعربوا فيه عن غضبهم لعدم استخراج كارنيات لطلبة وأساتذة المعهد، حيث قالت: "مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان مصر والمصريين الذي نفتخر به وندعمه بكل الطرق وكان وسيظل المهرجان الدولي الأهم في المنطقة والذي حفر مكانته خلال 45 عاما بدورات ناجحة انتصرت للفن وللسينما وللإنسانية، ونؤكد دعمنا الحالي والدائم لاستمرار نجاحه في كل الظروف".

وأضافت: "المعهد العالي للسينما كيان مهم وشريك في صناعة السينما في مصر وفي المنطقة العربية ولا يمكن تجاهله باي حال من الاحوال ولكن تعامل الادارة الحالية استدعى تنبيهها بكل الطرق".

وتابعت: "ما حدث أن تواصل أحد أفراد الهيئة المعاونة الذي اعتاد كل عام بالتنسيق مع إدارة المهرجان (الشخص المسئول عن البادجات)، فتم الاعتذار بأن فريق العمل متوجه لمهرجان الجونة وعند العودة للقاهرة سيتم استخراجها تبعا للكشف المرسل من المعهد، وعند التواصل بعد الرجوع تم التسويف أكثر من مرة مما دعى رفع الأمر لعميد المعهد الذي قامت بالتواصل بمدير المهرجان عصام زكريا الذي وعد بإرسال الكارنيهات غدا، الأمر الذي لم يحدث فعاودت الاتصال به أكثر من مرة فلم يجيب أي من اتصلاتها أو الرد على رسائلها مما سبب استياء بالغ لدى أساتذة المعهد".

وواصلت: "الأستاذ حسين فهمي (خريج المعهد العالي للسينما)، لم يكن جزء من المشكلة ولم تتمكن إدارة المعهد من التواصل معه شخصيا رغم بعض المحاولات نظرا لظروفه الخاصة هذه الفترة".

وأردفت: "المشكلة الأساسية حول كارنيهات حضور الأفلام والندوات (البادجات) والتي اعتاد الأستاتذة الحصول عليها لحضور الأفلام والفعاليات كجزء من عملية التعلم المستمر ونقل الخبرات فكانت أفلام المهرجان لنا مثابة نافذة على العالم السينمائي، وكانت بعض محاضرات المعهد تجرى في أسبوع المهرجان داخل أروقة المهرجان بين الطلبة والأساتذة في أجواء سينمائية احتفالية بالفن السابع".

وقالت: "لم تكن دعوات حفل الافتتاح أو الختام محل اهتمام للاساتذة على أي حال، فبعد إعلان موقف الاستنكار على صفحة قسم التصوير تم التواصل من الكثير من العاملين في صناعة السينما ومحاولة التوسط لحل المشكلة لكن النتيجة حتى الآن مازالت تعنت، ومنع استخراج الكارنيهات التي تتيح للأساتذة المشاركة في الفعاليات التي بدأت بالفعل صباح اليوم، وأخيرا نعاود التأكيد على دعمنا الكامل لمهرجان القاهرة السينمائي بكل الطرق وفي كل الظروف".