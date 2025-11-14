ترامب يعفو عن الملياردير البريطاني جو لويس بعد إقراره بالذنب في تهم التداول الداخلي

قالت السلطات الأمريكية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمرا بالعفو عن الملياردير البريطاني جو لويس، الذي تمتلك عائلته نادي توتنهام هوتسبير كرة القدم، وذلك بعد أكثر من عام من تغريمه 5 ملايين دولار بعد إقراره بالذنب في تهم التداول الداخلي في نيويورك.

وكان لويس -88 عامًا-، قد طلب عفوًا حتى يتمكن من تلقي العلاج الطبي وزيارة أحفاده وأبناء أحفاده في الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسئول في البيت الأبيض، شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأقر لويس بالذنب في يناير 2024، قائلًا إنه علم بأن مشاركة معلومات غير معروفة للعامة، قد علم بها من غرف مجالس إدارة شركات متداولة بشكل علني، مع آخرين قاموا بعدها بشراء أسهم في تلك الشركات كان خطأ.

ووقت الإقرار، كان لويس مطلق السراح بكفالة 300 مليون دولار.