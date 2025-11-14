قالت سلطات الحدود في جنوب أفريقيا اليوم الجمعة، إنه تم السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى مطار أو. آر. تامبو الدولي، يوم الأربعاء، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.

وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، والتي هبطت في جوهانسبرج على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة جلوبال إيروايز، لم توضح مدة الإقامة أو المكان التي تنوي الإقامة فيه، كما أن ليس لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضاف مفوض هيئة إدارة الحدود، مايكل ماسياباتو، في بيان: "بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية".

وسُمح للمسافرين بالدخول، مساء الأربعاء، بعد أن تلقت وزارة الشئون الداخلية مراسلات من منظمة "جيفت أوف ذا جيفرز" الإنسانية التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.

وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية منظمة "جيفت أوف ذا جيفرز".

وقالت المنظمة إن الفلسطينيين مؤهلون للدخول إلى جنوب أفريقيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، لكن ذلك مرهون بالامتثال لشروط الدخول.

وجنوب أفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.