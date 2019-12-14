ليفربول يواجه واتفورد في لقاء «القمة والقاع»

الريدز يسعى لمواصلة انتصاراته وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.. وواتفورد يحلم بتحقيق مفاجأة بقيادة فنية جديدة

تشهد الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي، التي تنطلق اليوم، عدة مواجهات بين فرق القمة وفرق القاع، أبرزها المباراة المقررة بين ليفربول المتصدر وواتفورد صاحب المركز العشرين الأخير، في افتتاح منافسات المرحلة في الثانية والنصف مساء اليوم على ملعب "آنفيلد".

وتجمع المباراة بين فريقين يفصل بينهما 19 مركزا في جدول المسابقة و37 نقطة، حيث يتربع ليفربول في الصدارة برصيد 46 نقطة بعدما حقق أفضل بداية للموسم بالنسبة له محققا 15 انتصارا خلال أول 16 مباراة، بينما يحتل واتفورد المركز الأخير برصيد تسع نقاط فقط حصدها عبر انتصار وحيد وستة تعادلات مقابل تسع هزائم.

ويتطلع ليفربول، الذي حسم مساء الثلاثاء الماضي تأهله إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، إلى مواصلة تربعه بفارق كبير في صدارة الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الأول بفارق ثماني نقاط أمام أقرب منافسيه ليستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ويعيش ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب فترة توهج منذ سبعة أشهر، اعتبارا من التتويج بدوري أبطال أوروبا، وقد حقق بداية هائلة على المستوى المحلي هذا الموسم.

ومع ذلك، يدرك كلوب أن الحفاظ على هذه المستويات الهائلة، ليس أمرا سهلا، وقال في تصريحاته للصحفيين عقب الفوز على ريد بول سالزبورج: "بالطبع تكون هناك حدود. وعلينا العمل الجاد من أجل تحقيق ما نريد."

وأضاف "لم يكن مخططا لدينا أن نكون في صدارة الدوري الممتاز في ديسمبر، ولكنه أمر رائع أن نحقق ذلك."

ويحتمل أن يواصل كلوب الدفع باللاعب نابي كيتا في خط الوسط بعدما سجل هدفين خلال مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، لا شك أن واتفورد يحلم بتحقيق مفاجأة على ملعب ليفربول، وذلك تحت قيادة مديره الفني الجديد نيجل بيرسون الذي تولى المنصب إثر إقالة خافي جارسيا.

وتابع بيرسون، المدرب السابق لليستر سيتي، المباراة التي تعادل فيها واتفورد مع كريستال بالاس سلبيا يوم السبت الماضي، وسيواجه بداية صعبة لمشواره مع الفريق في مباراة الغد.

وقال بيرسون إنه يرغب في منح اللاعبين حرية التحرك في اللعب، مضيفا "نحن نعرف أن علينا التحلي بمزيد من الحسم في اللمسات الأخيرة عندما تأتي الفرص، واللاعبون يدركون ذلك."

ويخوض ليستر سيتي مباراته على ملعبه أمام نورويتش سيتي صاحب المركز التاسع عشر قبل الأخير، وسيعلق أماله على مواصلة تألق جيمي فاردي الذي يسعى للتسجيل للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري.

وشكل ليستر سيتي، الذي يدربه المدير الفني برندان رودجرز، مفاجأة كبيرة في هذا الموسم لكن فاردي قال إن الفريق لا يسبق الأحداث في التفكير، وذلك رغم تحقيق ثمانية انتصارات متتالية.

أما مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثالث حاليا بفارق 14 نقطة خلف المتصدر ليفربول، فيحل مساء غد ضيفا على أرسنال صاحب المركز التاسع.

ويستضيف تشيلسي صاحب المركز الرابع فريق بورنموث صاحب المركز الخامس عشر بينما يلتقي مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع إيفرتون صاحب المركز الرابع عشر.

وفي مباريات أخرى بالمرحلة، يلتقي بيرنلي مع نيوكاس وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا وساوثهامبتون مع ويستهام مساء اليوم بينما يلتقي وولفرهامبتون مع توتنهام مساء الغد، وتختتم المرحلة يوم الاثنين بمباراة كريستال بالاس مع برايتون.