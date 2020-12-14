منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي على ناقلة وقود بجدة

أدانت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الجبان بقارب مفخخ على ناقلة وقود كانت راسية بمحطة تفريغ بمدينة جدة السعودية.



ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، مساء الاثنين، قال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، إن هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية ضد المنشآت الحيوية لا تستهدف السعودية فحسب، وإنما تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.



وأشار إلى أنها تهدد حركة الملاحة البحرية وحرية التجارة العالمية، فضلًا عن تهديد السواحل والمياه الإقليمية للتعرض للكوارث البيئية، مؤكدًا أن المنظمة تقف إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات.



وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، تعرض سفينة مخصصة لنقل الوقود، كانت راسيةً في الفرضة المُخصصة لتفريغ الوقود بجدة، في الدقائق الأولى من صباح اليوم الاثنين، لهجوم بقارب مُفخخ، نتج عنه اشتعال حريقٍ صغير، تمكنت وحدات الإطفاء والسلامة من إخماده، ولم ينجم عن الحادث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح، كما لم تلحق أي أضرار بمنشآت تفريغ الوقود، أو تأثير في إمداداته.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر - الذي لم تسمه - إدانته لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدا أنه يأتي بعد فترة وجيزة من الهجوم على سفينة أخرى في الشُّقيق، وعلى محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة، وعلى منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.