غادة والي: ازدياد حالات الاكتئاب في أوروبا بسبب قيود كورونا

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الحياة في أوروبا تأثرت بوباء كورونا بشكل كبير، نظرًا لتطبيق حظر التجوال، سواء الجزئي أو الكلي.

وأضافت والي، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن هناك زيادة في حالات الإكتئاب في أوروبا بسبب قيود كورونا، لافتة إلى التأثير اسابيع الكبير لقرار الحظر على الاقتصاد.

وأوضحت أن المجتمع الأوروبي مسن، لذا فإن هناك زيادة في حالات الوفاة بكورونا، مشيرة إلى ارتفاع نسب الإصابة بشكل كبير.