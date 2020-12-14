الصحة العراقية: تسجيل 1338 إصابة جديدة و24 حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، تسجيل 1338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) و24 حالة وفاة، فيما تماثل 2028 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة - بحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية - أن إجمالي حالات الوفاة في عموم العراق وصل إلى 12 ألفا و603 حالات.. بينما ارتفع عدد الإصابات الكلي إلى 575 ألفا و972 حالة.

وأشارت "الصحة العراقية" إلى أن عدد حالات الشفاء الكلي في العراق وصل إلى 509 آلاف و474 حالة.. فيما تتواجد 197 حالة في العناية المركزة، بينما وصل عدد الحالات الخاضعة للعلاج 53 ألفا و895 حالة.