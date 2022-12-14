رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية العمل العسكري المشترك مع الولايات المتحدة

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أهمية استمرار العمل العسكري المشترك مع الولايات المتحدة، خاصة في مجال تقديم المشورة والتدريب للقوات العراقية، التي تخوض المواجهة تجاه الإرهاب بفاعلية ومهنية، مشددا على تصميم القوات العراقية مواصلة العمل من أجل تثبيت الاستقرار والحفاظ على النجاحات المتحققة في الحرب على الإرهاب.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان اليوم، أن ذلك جاء خلال لقاء السوداني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، إذ بحثا أوجه التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

وأشار البيان إلى أن اللقاء حضره قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ماثيو ماكفرلن، فضلا عن السفيرة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانسكي.