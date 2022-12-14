حماس تهدد بإغلاق مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل نهائيا

هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، اليوم الأربعاء، بإغلاق ملف مفاوضات تبادل الأسرى مع إسرائيل بشكل نهائي ردا على "مماطلة" تل أبيب.

وقال السنوار، خلال مهرجان جماهيري نظمته حماس في غزة بمناسبة الذكرى السنوية 35 لانطلاقتها، "إزاء مماطلة الاحتلال نعلن أننا سنمهله وقتا محدودا وإلا سنغلق ملف مفاوضات التبادل إلى أبد الأبدين وسنجد طريقة أخرى لتحرير أسرانا".

وتحتجز حماس في غزة أربعة إسرائيليين، هم الجنديان شاؤول آرون وهدار غولدن وأسرتهما الكتائب في الحرب الإسرائيلية على القطاع صيف عام 2014 (تقول إسرائيل إنهما قتلا).

إلى جانب كل من إبراهام منغستو وهاشم بدوي السيد وهما مواطنان يحملان الجنسية الإسرائيلية، الأول من أصل إثيوبي والثاني عربي دخلا غزة بعد عام 2014 في فترتين مختلفتين في ظروف غير واضحة.

في المقابل، تعتقل إسرائيل أكثر من أربعة آلاف فلسطيني بينهم العشرات أمضوا أكثر من 20 عاما في السجون.

وكشف السنوار عن مفاوضات سرية جرت مؤخرا بين حماس وإسرائيل قبل انتخابات الكنيست الإسرائيلية الأخيرة (جرت مطلع الشهر الماضي).

وقال عن هذه المفاوضات "كانت مطالبنا واضحة وهي الإفراج عن معتقلي (صفقة الجندي جلعاد) شاليط والأسيرات والأطفال والأسرى المرضى والأسرى القدامى مقابل تسليم منغستو وبدوي، وصندوقين أسودين إما جثامين هدار وشاؤول أو دليل حياتهما ثم نكمل الصفقة لكن انقطعت المفاوضات بسبب الانتخابات".

وأضاف أن قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل "محل إجماع وطني وبيدهم مفاتيح الاستقرار في المنطقة".

وعقب كلمة السنوار، عرضت وحدة "الظل" التابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بندقية قالت إنها تعود للضابط الإسرائيلي هدار غولدين كانت بحوزته عند احتجازه.

ووحدة الظل هي إحدى الوحدات الأمنية السرية لكتائب القسام تأسست عام 2006، ويسند إليها تأمين أسرى الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها، وكان تم الكشف عنها لأول مرة مطلع عام 2016.

وخلال المهرجان أكد رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية ، في كلمة مسجلة، على "الالتزام بخط المقاومة والثوابت، وأن لا مقام للاحتلال على أرضنا وسنلتقي قريبًا في ساحات القدس".

كما تم عرض كلمة صوتية لقائد هيئة أركان كتائب القسام محمد الضيف دعا فيها إلى "توحد جميع الرايات والتئام كل الجبهات والساحات لهدف واحد وغاية كبيرة نبيلة مقدسة وهي تحرير فلسطين".