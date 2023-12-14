وزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع نظيرته اليابانية في جنيف

التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا على هامش منتدى جنيف العالمي للاجئين وتناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الايراني "لا نضع أية قيود على التعاون الثنائي والدولي بين البلدين ومستعدون لتعزيز التعاون والعلاقات التجارية بين البلدين"، حسبما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء.

وأشار اميرعبد اللهيان الى التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية معربا عن شكره للجهود التي تبذلها اليابان ودعمها من أجل تحقيق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى أن جذور الأزمة الراهنة لا تعود إلى عملية 7 أكتوبر الماضي، بل تعود إلى الـ 75 عاما الماضية، مضيفا أن الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة على يد إسرائيل واضحة تماما.

وأشار وزير الخارجية إلى الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إيران لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة ووقف الإبادة الجماعية في فلسطين، وقال: نتوقع من اليابان بذل المزيد من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية.

كما أشار أمير عبد اللهيان إلى جهود التي تبذلها إيران لدعم إحلال السلام والاستقرار والأمن في أفغانستان، معربا عن تقديره للمساعدات التي تقدمها اليابان لأفغانستان من خلال الأمم المتحدة، معربا عن استعداد طهران لتنفيذ مشاريع مشتركة مع اليابان لتحسين الوضع في أفغانستان.

ومن جانبها، اعربت وزيرة خارجية اليابان عن ارتياحها لهذا اللقاء، مشيرة إلى العلاقات الضاربة في جذور التاريخ بين البلدين، لافتة إلى بعض اللقاءات الثنائية التي ستجري في المستقبل القريب بين مسؤولي البلدين.

وأضافت كاميكاوا أن اليابان ترغب قي تنمية العلاقات الثنائية مع إيران وتدعم المحادثات والمشاورات المشتركة لتحقيق هذا الأمر.

واشارت كاميكاوا إلى الحرب الجارية في غزة وقالت: ان اليابان تشعر بالقلق من اتساع نطاق الحرب في المنطقة، مرحبة بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وقالت: إن اليابان صوتت لصالح القرار.

ودعت وزيرة خارجية اليابان، إيران إلى بذل جهودها للسيطرة على الوضع والحيلولة دون انتشار الاشتباكات وعدم الاستقرار في المنطقة معربة عن رغبتها في استمرار المباحثات والمشاورات مع نظيرها الإيراني.