شعيب يفتتح معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمرسى مطروح

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، والنائب جمال الشورى والنائب حسن أبو قديره، معمل الأغذية بكتريولوجي بالمعمل المشترك بمدينة مرسى مطروح.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم استحداث معمل البكتريولوجي أغذية بالمعمل المشترك، ويقوم المعمل بأعمال استلام عينات الأغذية سواء الوجبات الجاهزة أو الأغذية المغلفة المعروضة في الأسواق وفحصها بكتريولوجي للتأكد من خلوها من الميكروبات المسببة للتسمم الغذائي مثل بكتريا السلمونيلا والمكورات العنقودية الذهبية والفطريات والخمائر حرصا على سلامة الأغذية المتداولة في الأسواق.



واستمع محافظ مطروح لشرح حول منظومة العمل بالمعمل بدءً من استلام العينة وصولا إلى إعلان النتيجة النهائية، وذلك خلال مدة تتراوح من 3 إلى 5 أيام، مما يوفر الوقت والجهد بدلا من سفر العينة إلى معامل القاهرة والتى كانت تستغرق نحو شهرا لتظهر النتيجة.

كما افتتح محافظ مطروح وحدة المناظير الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية بمرسى مطروح، حيث تم استحداث قسم مناظير بالعمليات الجراحية بمستشفى التوليد والصحة الإنجابية في سابقة هي الأولى من نوعها بالمستشفى.

واستمع المحافظ لشرح حول أعمال القسم الجديد وما يضيفه للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى، كما استمع لإحدى الحالات التى تم اجراء عمليه لها من خلال المنظار، مشيرا إلى استمرار الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة الصحة والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.