الاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في حادث تصادم أعلى الدائري بالجيزة

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أمرت النيابة الكلية بالجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ7 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارتين ميكروباص أعلى الدائري بالجيزة، تمهيدا لسؤالهم عن ملابسات الحادث.

كما أمرت بالتحفظ على السيارتين المتسببتين في الحادث للفحص والتحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وكشفت التحريات بأن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بإحدى السيارتين الميكروباص أدى إلى انحراف الطارة، مما تسبب في اصطدامه في السيارة الأخرى، محدثا إصابة الـ7 أشخاص.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة، تلقى إشارة بوقوع حادث ووجود مصابين قبل نزلة أحمد عرابي.

وعلى الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن سقوط 7 مصابين.

نقل المصابين إلى مستشفى الوراق للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات.