سي إن إن: إسرائيل تلغي رحلة رئيس الموساد إلى قطر الهادفة للتفاوض حول صفقة أسرى جديدة

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قال مصدر، لشبكة «CNN»، إن الحكومة الإسرائيلية ألغت زيارة مدير جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ديفيد بارنيا، إلى الدوحة، لاستئناف المفاوضات بشأن إبرام صفقة جديدة محتملة لإطلاق سراح محتجزين في غزة.

وأفادت القناة الـ13 الإسرائيلية، بأن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ألغى رحلة «بارنيا»، لافتة إلى أن كبار المسئولين لن يذهبوا إلى قطر لاستئناف المفاوضات.

وتواصلت CNN مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رحلة رئيس الوساد الملغاة.

وتشعر عائلات بعض المحتجزين الإسرائيليين بالغضب وتطالب بإجابات بشأن الرحلة الملغاة، قائلين في بيان: «لقد سئمنا اللامبالاة والجمود».

وأضافوا: «لقد صدمت العائلات من التقرير الذي يفيد برفض طلب مدير الموساد لصياغة اتفاق لإطلاق سراح الرهائن، ويأتي هذا الإعلان إضافة إلى تجاهل طلب الأهالي لقاء رئيس الوزراء ووزير الدفاع، والذي لم يتم الرد عليه حتى الآن».

وكان «بارنيا» يقود مفاوضات المحتجزين لصالح إسرائيل، بينما فعل نظيره الأمريكي، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الشيء نفسه بالنسبة للولايات المتحدة.

ويعتقد أن هناك 8 مواطنين أمريكيين بين المحتجزين في غزة، ولعبت الولايات المتحدة دور وساطة إلى جانب مصر وقطر اللتان قادتا التعامل مع «حماس».