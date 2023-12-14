فنلندا تغلق مجددا حدودها مع روسيا أمام طالبي اللجوء

أغلقت فنلندا حدودها مع روسيا من جديد بعد فتح معبرين لفترة وجيزة.

وأعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الخميس أنه سيتم إغلاق الحدود الشرقية تماما من جديد اعتبارا من غد الجمعة الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش) حتى 14 يناير.

وأغلقت فنلندا تدريجيا المعابر الحدودية مع روسيا، جارتها الشرقية، في نوفمبر. وفي الأسابيع التي سبقت ذلك، سجل حرس الحدود الفنلندي ارتفاعا حادا في عدد طالبي اللجوء القادم معظمهم من الشرق الأوسط، والذين دخلوا إلى روسيا بدون الوثائق الضرورية وتقدموا بطلبات للحصول على اللجوء في فنلندا.

واتهمت فنلندا، روسيا بتعمد إرسال هؤلاء الأشخاص إلى الحدود مع فنلندا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بهدف إثارة المشاكل بها، لكن الكرملين نفى هذه الاتهامات.

وذكرت هيئة الإذاعة الفنلندية أن أكثر من 70 من طالبي اللجوء وصلوا إلى معبرى فاليما ونيرالا الحدوديين بعد أن تم فتحهما اليوم الخميس. وقالت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانين إن "هذه علامة على أن السلطات الروسية تواصل عمليتها الهجينة ضد فنلندا، وهذا أمر لن تتسامح معه فنلندا".