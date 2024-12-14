سرايا القدس تبث مشاهد لاستهداف جنود وآليات الاحتلال بشرق رفح

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بثت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– مشاهد قالت إنها من استهداف مقاتليها جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين في حي الجنينة شرق مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وحسب مقطع فيديو بثته سرايا القدس، فقد استهدف مقاتلوها في الثامن من الشهر الجاري جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون وصواريخ 107.

وتضمنت المشاهد عملية قصف موقع قيادة وسيطرة يتبع للاحتلال الإسرائيلي في شرق مدينة رفح.

وتواصل سرايا القدس وبقية الفصائل الفلسطينية ضرباتها ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في عدة محاور، بالإضافة إلى قصف مواقع ومستوطنات الاحتلال في غلاف غزة، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وتأتي عمليات المقاومة ردا على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين في قطاع غزة وارتكابه أبشع المجازر بحق الشعب الفلسطيني.