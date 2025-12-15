رئيسة البرلمان الألماني تضيء شمعة حانوكا أمام بوابة براندنبورج تضامنا مع اليهود

عقب الهجوم الذي استهدف حفلا يهوديا في مدينة سيدني الاسترالية، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 12 شخصًا، أعلنت رئيسة البرلمان الألماني يوليا كلوكنر عزمها على توجيه رسالة تضامن مع اليهود واليهوديات.

وقالت كلوكنر المنتمية إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد: "في كل مكان تُضاء فيه شموع عيد حانوكا (عيد الأنوار اليهودية) هذه الأيام، ينبغي لنا أن نُظهر التضامن وأن نُظهر موقفًا واضحًا.. سأفعل ذلك يوم الأربعاء أمام بوابة براندنبورج، حيث سأُضيء الشمعة وأُلقي كلمة".

وأضافت كلوكنر:" لا يجوز لنا أبدًا أن نعتاد معاداة السامية، ولا أن نقبل بوجودها بيننا — ولا يجوز لنا أبدا أن نصمت عندما تتعرض الحياة اليهودية للخطر".

وكان الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي بيتش الشهير في المدينة الاسترالية الكبرى وقع في اليوم الأول من عيد حانوكا اليهودي، حيث كانت عائلات كثيرة تجمّعت هناك للاحتفال بهذه المناسبة.