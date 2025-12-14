 أزهر مطروح: تأهل الطالبة جويرية خيري إلى التصفيات قبل النهائية في مسابقة الإنشاد الديني على مستوى الجمهورية - بوابة الشروق
الأحد 14 ديسمبر 2025 9:44 م القاهرة
أزهر مطروح: تأهل الطالبة جويرية خيري إلى التصفيات قبل النهائية في مسابقة الإنشاد الديني على مستوى الجمهورية

أحمد سباق
نشر في: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 9:35 م | آخر تحديث: الأحد 14 ديسمبر 2025 - 9:35 م

قالت منطقة مطروح الأزهرية، إن الطالبة جويرية خيري عبدالحميد، المقيدة بمعهد عبدالحليم محمود، تأهلت إلى التصفيات قبل النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة الإنشاد الديني للمرحلة الابتدائية.

وأوضحت منطقة مطروح الأزهرية المركزية، في بيان إعلامي، أن فعاليات تصفيات المسابقة جرت في مركز شباب الأزهر في مدينة 15 مايو.

وتقدم الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، بالتهنئة إلى الطالبة جويرية وذويها والمعهد التابع له، والإدارة التعليمية، مشيدا بموهبتها المتميزة.

وأكد أن المنطقة الأزهرية تولي أهمية كبيرة لدعم المواهب التي تثري الجانب الروحي والقيمي لدى طلابنا، وتأهل الطالبة جويرية هو دليل على الإشراف الجيد والجهد المبذول من قبل القائمين على رعاية الأنشطة، متمنيا لها التوفيق في المراحل النهائية.

وقال محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، إن الإنشاد الديني يمثل جانبا أصيلا في رسالة الأزهر، مؤكدا جودة الأداء الفني والتربوي بالمنطقة.

