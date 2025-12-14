رئيس مياه الفيوم يتفقد عددا من مواقع الشركة بمركز سنورس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أجرى المهندس وليد سعيد إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الفيوم، جولة تفقدية لعدد من مواقع الشركة بمركز سنورس، في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل، والوقوف على مستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة، تفقد مركز صيانة شبكات مياه الشرب، ومركز خدمة العملاء بمدينة سنورس، بالإضافة إلى محطتي مياه الشرب رقم (1) و(2) بالمدينة.

وتابع تنفيذ تجربة عملية لمحاكاة تسرب غاز الكلور، نفذها عدد من العاملين المدربين؛ للتأكد من جاهزيتهم للتعامل مع حالات الطوارئ، وقياس مدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية.

وسحب رئيس الشركة، عينة من المياه المنتجة وإجراء التحاليل اللازمة؛ للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.

وأكد أهمية المراقبة المستمرة لجودة مياه الشرب على مدار الساعة، ومتابعة جميع مراحل تنقية المياه، واتخاذ الإجراءات التصحيحية الفورية حال وجود أي انحراف عن الحدود المسموح بها، حفاظًا على صحة المواطنين.

وتفقد المهندس وليد سعيد، محطة مياه الشرب ببني عتمان، وخزان ورافع مياه بيهمو، ومحطة رفع الصرف الصحي رقم (1) بمدينة سنورس.

وأكد ضرورة الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، مع الاستمرار في تنفيذ أعمال الصيانة الدورية الوقائية والتصحيحية، بما يضمن استدامة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الأداء.

وخلال لقائه بالعاملين، استمع رئيس الشركة، إلى معوقات العمل وملاحظاتهم الميدانية.

ووجّه بدراسة تلك المعوقات والعمل على تذليلها، بما يسهم في تطوير منظومة التشغيل والصيانة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين