التعليم: تعيين أكرم حسن مساعدا للوزير لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نيفين أشرف

أعلنت وزارة التربية والتعليم، تعيين الدكتور أكرم حسن مساعدا لوزير التربية والتعليم لشئون المبادرات الرئاسية وتطوير المناهج التعليمية.

كما تم اختيار الدكتور جبريل أنور حميدة مشرفا على الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

كانت الوزارة قد أعلنت مؤخرا حركة تغييرات بين قيادات الوزارة كالتالي:

- الدكتورة فاتن عزازي مكلفة بتسيير أعمال الجمعية العامة للمعاهد القومية خلفا لمحمد عطية

- الدكتور محمد غازي الدسوقي مديرا للمركز القومي للبحوث التربوية

- محمد عطية مستشارا للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار

- خالد عبد الحكم مستشارا للوزير لشئون الامتحانات



