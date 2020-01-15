مقتل قيادي حوثي و4 من مرافقيه في تعز جنوب غربي اليمن

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أعلن الجيش اليمني الموالي للرئيس عبدربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مقتل قيادي في جماعة أنصار الله الحوثية وأربعة من مرافقيه، بكمين لقوات الجيش في محافظة تعز جنوب غربي البلاد.

وذكر موقع الجيش اليمني (سبتمبر نت) أن قوات الجيش استدرجت عناصر من مليشيا الحوثي غربي مدينة البرح في تعز قبل أن يتم مباغتتها بكمين مفاجئ.

وأضاف أن "الكمين أسفر عن مقتل القيادي الميداني في جماعة الحوثي صالح شهارة وأربعة من مرافقيه".

ولفت إلى أن قوات الجيش نجحت في إحباط محاولة تسلل لمسلحي الحوثي شمالي معسكر الدفاع الجوي ووادي النزوج غربي مدينة تعز، وأجبرتها على الفرار بعد تكبيدها خسائر بشرية في صفوفها.