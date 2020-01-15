الأهلي يبحث عن الفوز الـ11 على التوالي أمام طنطا

فايلر يستعيد الشحات ويدرس الدفع بـ كهربا اساسيا .. والضيوف يتطلعون لتحقيق المفاجاة

يلتقي الأهلي في السابعة والنصف مساء اليوم ، مع فريق طنطا بإستاد القاهرة في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

يدخل الأهلي المباراة رافعا شعار القضاء علي منافسيه الواحد تلو الاخر ، وتحقيق الفوز الحادي عشر علي التوالي ، بعدما حقق الفريق 10 انتصارات متتالية بالدوري علي حساب سموحة والانتاج الحربي واسوان والجونة ووادي دجلة وحرس الحدود والاسماعيلي والاتحاد السكندري ومصر المقاصة ونادي مصر ، سجل لاعبوه 28 هدفا ، ومني مرمي الفريق بهدفين فقط ، ويبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني ، مواصلة كتابة التاريخ مع الأهلي ، بعدما حقق 10 انتصارات متتالية ، ويبحث عن الانتصار الـ 11 ، ومعادلة رقم الانجليزي دون ريفى المدير الفني الاسبق للأهلي والذي حققه موسم 1984/1985 ، والاقتراب خطوة من رقم الهولندى جو بونفرير ، موسم 2002/2003 ، بعدما قاد الأهلي للفوز في 12 مباراة متتالية في انطلاق الدوري ، في الوقت الذي يحمل البرتغالي مانويل جوزيه الرقم القياسي بعدد 17 فوز متتالي موسم 2004/2005 .

وتعد مباراة اليوم رقم 25 بين الفريقين ، حقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر الفريق الاحمر اي مباراة امام طنطا طوال تاريخه .

يدخل الأهلي المباراة ، وهدفه مواصلة التحليق والانفراد بالقمة بفارق كبير عن اقرب ملاحقيه ، بجانب استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للآمال أمام بلاتينيوم الزيمبابوي 1/1 في الجولة الرابعة بدوري أبطل أفريقيا، كما ستشهد المباراة الدفع بعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصورة اساسية خلال الفترة الماضية ، للوقوف على مستواهم في ظل الغيابات والإصابات التي تضرب قائمة الفريق مؤخرا، في ظل سياسية التدوير التي يتبعها فايلر .

وسيعود للقائمة ، حسين الشحات ، بعدما تماثل للشفاء واصبح جاهزا للمشاركة اساسية ، ومحمود كهربا الذي يرغب فايلر في تجهيزه فنيا وبدنيا للمباريات المقبلة ، ومن المنتظر ان يشارك اساسيا في المباراة ، في الوقت الذي يتواصل غياب رمضان صبحي للإصابة ويخضع اللاعب للمرحلة الاخيرة من التأهيل قبل النزول للتدريبات الجماعية .

ويتمسك فايلر، بالدفع بالمهاجم مروان محسن ، الذي استعاد مستواه الحقيقي واصبح ماكينة اهداف خلال المباريات الماضية ،بعدما سجل 3 اهداف في اخر مباراتين للاهلي ، امام نادي مصر وبلاتينيوم .

علي الجانب الاخر ، يدخل طنطا المباراة ، رافعا شعار نقطة امام الأهلي بمثابة فوز علي اي فريق، فالتعادل امام الأهلي كفيلا بمنح الفريق الثقة قبل المباريات المقبلة .

فالفريق يحتل المركز السادس عشر برصيد 10 نقطة ، وخسر اخر مبارياته امام الزمالك 3/2 ، في لقاء كان الاقرب للفوز علي الفريق الابيض بعدما تقدم 2/1 ـ لكن خبرة لاعبي الزمالك حالت دون فوز طنطا بالمباراة .

ويعتمد ايمن المزين المدير الفني ، علي سرعة لاعبيه لشن الهجمات المرتدة السريعة علي دفاع الأهلي،عن طريق الثلاثي محمد ماجد اونش ووليد عادل واحمد الالفي ، بجانب المهاجم الصاعد عبد الرحمن الدح.