إسرائيل: إطلاق 4 قذائف صاروخية من غزة على الجنوب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم اليوم الأربعاء، إطلاق 4 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه النقب الغربي جنوب البلاد.

وقال الجيش إن منظومة القبة الحديدية اعترضت اثنتين من القذائف الصاروخية، فيما سقطت قذيفتان آخريان في أرض خلاء دون وقوع إصابات بشرية أو أضرار بشرية.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن اطلاق القذائف الصاروخية.

كانت توترات قد اندلعت في شهر نوفمبر الماضي عقب قيام اسرائيل بقتل قيادي بارز في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية، ما أدى إلى هجمات صاروخية من جانب الحركة ورد إسرائيلي بشن غارات جوية على قطاع غزة.