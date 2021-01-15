 نيوزيلندا تفتح حدودها أمام القادمين من «جزر كوك» بدون حجر صحي - بوابة الشروق
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نيوزيلندا تفتح حدودها أمام القادمين من «جزر كوك» بدون حجر صحي

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 6:38 ص

تعتزم نيوزيلندا فتح حدودها أمام السفر بدون الحجر الصحي مع جزر كوك، وذلك بعد عام تقريبا من إغلاق البلدين لحدودهما ضمن إجراءات الحماية من جائحة فيروس كورونا.

وأعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن ، اليوم الجمعة ، أنه سيكون باستطاعة المسافرين القادمين من جزر كوك، وهي دولة صغيرة في المحيط الهادئ ، السفر إلى نيوزيلندا دون الحاجة إلى الحجر الصحي اعتبارا من 21 يناير.

وقالت أردرن إن "كلا البلدين يواصلان اتخاذ نهج حذر للغاية في إدارة حدودنا وأن منع تفشي كوفيد 19 يظل أكبر شواغلنا".

وسيتم وضع بروتوكولات صارمة بما في ذلك المتطلبات الصحية قبل المغادرة، والفصل عن المسافرين الآخرين في مطار أوكلاند.

يشار إلى أنه تم فتح حدود كل من نيوزيلندا وجزر كوك فقط للمقيمين والمواطنين ولأولئك المؤهلين بموجب عدد قليل من الإعفاءات منذ مارس 2020.

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