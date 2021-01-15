ميركل تجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني لبحث الوضع في شرق أوكرانيا

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبحث الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبع سنوات في شرقي أوكرانيا.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الجمعة: "لقد اتفقا على تكثيف العمل في مجموعة نورماندي والتركيز على تطبيق اتفاقيات مينسك".



وترجع تسمية مجموعة نورماندي إلى لقاء عقد بين فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في منطقة نورماندي الفرنسية.



تكرر روسيا اتهاماتها لأوكرانيا بالافتقار إلى الإرادة في تطبيق الاتفاقيات السياسية التي وقعت في قمة نورماندي من أجل إنهاء الصراع.



وتبادل مفاوضون من موسكو وكييف المشاورات يوم الثلاثاء الماضي في برلين ضمن لقاءات مجموعة نورماندي.



ويقوم ممثلون عن فرنسا وألمانيا بدور الوساطة.



وركزت المكالمة على تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في قمة باريس في ديسمبر 2019، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس زيلينسكي لأول مرة.