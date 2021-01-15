 أمينة: أحاول أن أوازن بين عملي وحياتي الشخصية.. وزوجي الداعم الأول لي - بوابة الشروق
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أمينة: أحاول أن أوازن بين عملي وحياتي الشخصية.. وزوجي الداعم الأول لي

أمل محمود
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 3:02 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 3:02 ص

أعربت الفنانة أمينة، عن سعادتها بوجودها كضيفة خلال احتفالية فضائية «DMC» بمرور 4 سنوات على إطلاقها، قائلة: «شرف كبير ليا وجودي في مناسبة مهمة زي كده».
وقالت خلال لقاء لها لبرنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إنها دائمًا ما تحاول أن توازن بين عملها وحياتها الشخصية، مضيفة أن زوجها الداعم الأول لها.
وأضافت أنها تحرص على أن تستشير زوجها في كل الأعمال التي تعرض عليها، موضحة أن أغنيتها «نفسي نبعد عن عيون الناس» أكثر الأعمال التي حققت نجاحًا كبيرًا في ألبومها الأخير.
وتحل الفنانة أمينة، ضيفة على برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان في سهرة خاصة باحتفال فضائية «DMC» بمرور 4 سنوات على إطلاقها.

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