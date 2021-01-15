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أعداد جريدة الشروق
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ماليزيا تتلقى إمدادات لقاح كورونا خلال فبراير المقبل

أ ش أ
نشر في: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:30 ص | آخر تحديث: الجمعة 15 يناير 2021 - 9:30 ص

أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والإبداع الماليزي خيري جمال الدين، اليوم الجمعة، أن ماليزيا ستتلقى إمدادات لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال شهر فبراير المقبل بصفتها ضمن أوائل الدول المتلقية في آسيا والمحيط الهادي.
وقال خيري - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية - إن استلام هذه الإمدادات لم يكن متأخرا رغم تلقي بعض الدول مسبقا عن طريق سداد مدفوعات الإيداع قبل التوزيع عن بيانات سلامة هذا اللقاح وفعاليته.
وأضاف "لقد اتخذت ماليزيا قرارات متعلقة بالشراء بناء على أبحاث التجارب السريرية بدون دفع سعر عال أو مدفوعات إيداع عالية، ذلك لتمكيننا من تقييم نتائج التطعيم في الدول الأخرى أولا قبل تنفيذ العملية بطريقة منظمة وفعالة".
وتابع "أن الكثيرين تساءلوا عن تأخر ماليزيا في الحصول على اللقاح، خاصة عندما يرون أن الدول المجاورة قد بدأت في تلقيهم".. موضحا أن هذا اللقاح لن يصل دفعة واحدة وإنما على أساس ربع سنوي حيث ستتلقى ماليزيا لقاح فايزر بنحو مليون جرعة في الربع الأول ثم 1.7 مليون في الربع الثاني ثم 5.8 مليون في الربع الثالث و 4.3 مليون في الربع الرابع.

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