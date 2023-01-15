أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدوث كارثة كبرى في ولاية كاليفورنيا وأمرت بالمساعدات الفيدرالية لتكملة جهود التعافي.

ووفقا لموقع "إيه بي سي 7 نيوز"، فإن بايدن أمر بمساعدات على مستوى الولاية في المناطق المتضررة من العواصف الشتوية الشديدة والفيضانات، والانهيارات الأرضية التي بدأت في نهاية ديسمبر الماضي في كاليفورنيا.

وحسب الأمر الذي أصدره بايدن، فإن التمويل الفيدرالي يصبح متاحًا للأفراد المتضررين في مقاطعات ميرسيد وساكرامينتو وسانتا كروز ويتضمن المساعدة في الإسكان المؤقت والتعافي والإصلاحات وخسارة الممتلكات التي حدثت نتيجة لسلسلة العواصف الشتوية الأخيرة في الولاية.

ويقول إن حكومة الولاية حشدت الموارد للاستجابة للفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي والكوارث الكبرى.

وصرح الحاكم جافين نيوسوم في بيان صدر بعد وقت قصير من إعلان الطوارئ: "كاليفورنيا ممتنة لموافقة الرئيس بايدن السريعة على هذا الدعم الحاسم للمجتمعات التي تعاني من هذه العواصف المستمرة".

وأكد أنه وإدراته سيواصلون "العمل بشكل وثيق مع الشركاء المحليين والولائيين والفدراليين للمساعدة في الحفاظ على سلامة سكان كاليفورنيا".