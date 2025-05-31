إيران تكشف عن تجهيز مواقع جديدة لبناء محطتين للطاقة النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن طهران أعدت مواقع شمال وجنوب البلاد؛ لبناء محطتين للطاقة النووية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا»، تصريحات إسلامي، التي قال فيها: «بحلول نهاية البرنامج السابع (الخطة الخمسية، مارس 2024 - مارس 2029)، سيصل تطوير قدرة الطاقة النووية في إيران إلى 3 آلاف ميجاوات، وتم إعداد مواقع لبناء محطتين للطاقة جنوب وشمال البلاد».

وتمتلك إيران حاليًا محطة طاقة نووية واحدة فقط في مدينة بوشهر، ويجري بناؤها بمساعدة الجانب الروسي.

وقد تم ربط الوحدة الأولى من المحطة، التي أُنجزت بمشاركة روسيا، بالشبكة الوطنية للطاقة في إيران، في سبتمبر 2011. ويجري حاليًا بناء المرحلة الثانية من المحطة، التي ستضم وحدتين للطاقة.

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، صرح أليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم» الروسية، في 21 فبراير الماضي، بأنه تم تحديد الموقع التالي لتطوير الطاقة النووية في إيران بمشاركة روسية، إلا أن بدء أعمال البناء لا يزال بعيدًا.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «روساتوم» الروسية، أيضًا إلى أن «أعمال بناء الوحدتين الثانية والثالثة من محطة بوشهر للطاقة النووية، بمشاركة روسية، تسير بنشاط كبير، في حين انخفضت ديون الجانب الإيراني بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة».