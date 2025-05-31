6 شهداء في قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

استشهد ستة فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء قصف الاحتلال مناطق متفرقة من مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت مركبة مدنية قرب مجمع الصحابة في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا لعائلة شاهين في شارع يافا بحي التفاح، بالتزامن مع غارة جوية على عمارة سكنية في شارع عمر المختار شرق المدينة.

وفي وسط القطاع، أصيب مواطنون جراء قصف للاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في محيط مسجد أنصار بمدينة دير البلح، كما استشهدت الطفلة ميرا محمد أبو صبرة، متأثرة بإصابتها في قصف وقع يوم أمس قرب دوّار أبو سمرة بالمدينة.

وجنوب قطاع غزة، واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف على مربع أبو خاطر جنوب مدينة خان يونس، قرب الجامعة الإسلامية، تزامنًا مع إطلاق نار كثيف من الطيران المروحي على بلدة القرارة شمالي خان يونس، التي شهدت أيضًا عمليات تفجير لمبانٍ سكنية نفذها الاحتلال.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون إثر قصف خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي القرارة شمال مدينة خان يونس.

وفي بلدة عبسان الجديدة شرقي خان يونس، انتشلت طواقم الإسعاف جثامين عدد من الشهداء، عُرف منهم: عماد الدين رأفت علي رضوان، ونور حمدان أحمد أبو جامع، وأحمد محمد حسن أبو عنزة، وأنس جهاد سليمان أبو عنزة.

واستشهد وليد حسن أبو دقة، متأثرا بإصابته قبل أيام جراء قصف خيمة في مواصي خان يونس، ليلتحق بابنه الذي ارتقى بنفس القصف، كذلك استشهد فادي عماد ناجي سمور جراء قصف سابق وسط المدينة.

ولا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواصل أعمال البحث والإنقاذ وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، واستمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة من القطاع.



