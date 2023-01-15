اشتعال الصراع بين العربي والدحيل على صدارة دوري نجوم قطر

عاد دوري نجوم قطر بقوة عقب انتهاء منافسات كأس العالم قطر 2022 ، مع اشتعال الصراع بين العربي والدحيل في الصدارة.

وحقق العربي الفوز على مضيفه الوكرة 2 /1 على استاد سعود بن عبد الرحمن ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة متقدماً على الدحيل بنقطتين، فيما ظل الوكرة برصيد 15 نقطة في المركز الثالث ولديه مباراة مؤجلة من الأسبوع الثامن .

ويدين العربي بالفضل لمحترفه التونسي المتألق هذا الموسم يوسف المساكني والذي سجل هدفين في الدقيقتين 31 و68، فيما سجل للوكرة محمد بن يطو من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول.

الدحيل تصدر لمدة يوم واحد فقط ، بعدما قلب تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثية على أم صلال في المباراة المثيرة التي جمعتهما ، على استاد عبد الله بن خليفة، ليرفع الدحيل رصيده إلى 20 نقطة…فيما توقف رصيد أم صلال عند 7 نقاط في المركز العاشر ، ويستمر الصراع على أشده بين الدحيل والعربي .

ومن الظواهر اللافتة في هذه الجولة كان التألق الكبير لفريق قطر بقيادة مهاجمه الكونغولي بين مالانجو القادم من الشارقة الإماراتي ، والذي قدم أوراق اعتماده مبكرا بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في أول ظهور له بقميص الفريق أمام الغرافة ليصبح أول لاعب في تاريخ النادي يسجل هاتريك خلال ظهوره الأول.

ونجح فالنتينو يويل لاعب أم صلال في التسجيل في أول مباراة له مع الفريق ، ليكرر مافعله اللاعب الأردني ياسين البخيت الذي نجح في التسجيل في اول ظهور له بالدوري القطري مع أم صلال أيضا بموسم 2021 / 2022.

وكان المغربي بدر بانون آخر لاعب ينجح في التسجيل في أول ظهور بقميص قطر حيث سجل هدفا خلال مباراة قطر والمرخية التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

عمقت الخسارة أمام نادي قطر جراح الغرافة ، كما أنهى الفريق المباراة بتسعة لاعبين لطرد أيوب العلوي وناصر الأحرق، مما ساهم في تعرضه للخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته أمام الدحيل في الجولة الماضية في أول ظهور لمدربه بيدرو مارتينيز .

وارتفع رصيد قطر إلى 13 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن الغرافة صاحب المركز الخامس.

سجل أهداف قطر، مالانجو هاتريك في الدقائق 25 و59 و80، وخافي مارتينيز في الدقيقة 50، وبشار رسن في الدقيقة 70.

وفي قمة الجولة تمكن السد من انتزاع نقاط الكلاسيكو ، أمام مضيفه الريان بعد الفوز بهدفين لهدف في أول ظهور للفريق بعد نهاية منافسات المونديال.

ونجح السد بهذا الانتصار في الوصول للنقطة العاشرة مع بقاء مباراة مؤجلة أمام نادي قطرليقبع في المركز الثامن، فيما توقف رصيد الريان عند النقطة الرابعة. في المركز قبل الأخير.

وسجل هدفي السد أندريه آيو وأكرم عفيف في الدقيقتين 7 و 52، فيما سجل هدف الريان الفرنسي نزونزي في الدقيقة 56.

وواصل السيلية مسلسل إهدار النقاط وخسر امام الاهلي بهدفين مقابل هدف ، ليرفع العميد رصيده بهذا الفوز الى النقطة 13، فيما توقف رصيد السيلية عند 4 نقاط.

سجل هدفي الأهلي، عمر سيكو في الدقيقة 38، وسفيان هني في الدقيقة 62، فيما سجل هدف السيلية مهرداد محمدي في الدقيقة والأخيرة من ضربة جزاء.

ويتذيل فريق السيلية جدول ترتيب دوري نجوم قطر برصيد أربع نقاط .