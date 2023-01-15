البابا فرنسيس يندد باستغلال إفريقيا قبل زيارته للكونغو وجنوب السودان

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أدان البابا فرنسيس استغلال إفريقيا وشعوبها وذلك قبل رحلته المقررة إلى القارة الإفريقية في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وقال البابا: "هذه الفكرة التى مؤداها أن وجود أفريقيا هو لاستغلالها هي أكبر ظلم".

وأوضح البابا، في مقابلة نشرتها مجلة "موندو نيجرو" الإسبانية في نهاية الأسبوع، يقول "لكن هذا يوجد في العقل الباطن الجمعى لكثير من الناس ويجب تغييره".

ويعتزم الزعيم الروحى للكاثوليك فى العالم، زيارة الكونغو وجنوب السودان في الفترة من 31 يناير حتى 5 فبراير.

كما حذر فرنسيس من أن إفريقيا ليست غنية بالموارد الطبيعية فحسب، بل تمتلك "ثروة روحية". وأضاف البابا أنها تضم الكثير من السكان، من الفتيان والفتيات الأذكياء والمتعلمين.