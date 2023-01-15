 سيراميكا يعلن تجديد تعاقده مع أحمد سامي - بوابة الشروق
الأحد 15 يناير 2023 5:09 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

سيراميكا يعلن تجديد تعاقده مع أحمد سامي

محمد عبد المحسن
نشر في: الأحد 15 يناير 2023 - 4:42 م | آخر تحديث: الأحد 15 يناير 2023 - 4:42 م

أنهى سيراميكا كليوباترا الجدال حول رحيل مدربه أحمد سامي، وأعلن اليوم، الأحد، تجديد تعاقده مع المدير الفني للفريق، لمدة موسمين جديدين.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القبطان أحمد سامي يجدد تعاقده.. سفينة سيراميكا كليوباترا تحدد اتجاه البوصلة حتى 2023-2024».

وبهذا ينهي النادي الجدال الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل أحمد سامي لتدريب فريق البنك الأهلي.

وتولى سامي تدريب سيراميكا كليوباترا في مايو من العام الماضي، خلفًا لهيثم شعبان، المدير الفني السابق للفريق.

ويحتل سيراميكا، تحت قيادة أحمد سامي، المركز العاشر في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك