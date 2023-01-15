سيراميكا يعلن تجديد تعاقده مع أحمد سامي

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أنهى سيراميكا كليوباترا الجدال حول رحيل مدربه أحمد سامي، وأعلن اليوم، الأحد، تجديد تعاقده مع المدير الفني للفريق، لمدة موسمين جديدين.

وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «القبطان أحمد سامي يجدد تعاقده.. سفينة سيراميكا كليوباترا تحدد اتجاه البوصلة حتى 2023-2024».

وبهذا ينهي النادي الجدال الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية عن إمكانية رحيل أحمد سامي لتدريب فريق البنك الأهلي.

وتولى سامي تدريب سيراميكا كليوباترا في مايو من العام الماضي، خلفًا لهيثم شعبان، المدير الفني السابق للفريق.

ويحتل سيراميكا، تحت قيادة أحمد سامي، المركز العاشر في جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة.