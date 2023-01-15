السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد الذرة الصفراء

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 1 لسنة 2022-2023 لتوريد ذرة صفراء، طبقا لشروط ومواصفات الهيئة العامة للسلع التموينية للتوريد C&F أو CIF رغبة المورد.



وأوضحت هيئة السلع التموينية، في نص قرارها، أن توريد الذرة الصفراء، يكون في فترة الشحن من 10 إلى 25 فبراير، ونصت على أن السداد AT Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



وشمل قرار هيئة السلع التموينية أن العروض تقدم يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023، والمحدد له جلسة فض المظاريف الفنية والمالية، وجلسة بت باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من مقر هيئة السلع التموينية في 99 شارع القصر العيني القاهرة.



ومن المفترض أن الإعلان عن مناقصة توريد الذرة الصفراء من قبل هيئة السلع التموينية سيعمل على ضبط أسعار الذرة الصفراء والأعلاف في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن القضاء على السوق السوداء في تجارة هذه السلعة العامة.