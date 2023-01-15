السفير الأوكراني ببرلين: الدبابات الألمانية ضرورية للبقاء على قيد الحياة

ناشد السفير الأوكراني في ألمانيا أوليكسي ماكييف، الحكومة الاتحادية ضرورة تزويد بلاده بدبابات من طراز "ليوبارد2" بشكل سريع، وذلك قبل المفاوضات المزمعة بين الحلفاء الغربيين بشأن مواصلة إمدادات الأسلحة لأوكرانيا.



وقال ماكييف، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "الأسلحة والدبابات الألمانية ضرورية للبقاء على قيد الحياة... لدينا وقت محدود للغاية للنقاش، ونتوقع أن يفهم حلفاؤنا ذلك أيضا ويتصرفوا بشكل سليم".



يذكر أن وزراء دفاع الحلفاء الغربيين لأوكرانيا سوف يتشاورون يوم الجمعة المقبل في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بولاية راينلاند-بفالتس بغرب ألمانيا، بشأن مواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا.



وتعتزم بريطانيا تسليم بعض دباباتها القتالية الرئيسية من طراز تشالنجر للقوات الأوكرانية.



وأعلنت كل من بولندا وفنلندا موافقتها على توريد دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا، ولكن الحكومة الاتحادية لم تتخذ موقفا تجاه ذلك حتى الآن. ولم تورد أي دولة حتى الآن دبابات غربية الصنع إلى أوكرانيا.



وقال السفير الأوكراني في برلين، إنه دون دبابات "ليوبارد" لن تكون استعادة مناطق تم احتلالها من جانب روسيا ممكنة، وأوضح أن أي تأخير آخر سوف يكلف أشخاصا حياتهم.



وقال إن توريد "أسلحة ألمانية سينقذ حياة" أشخاص، وأضاف: "الأنظمة الألمانية المضادة للطائرات تساعدنا على مواجهة الصواريخ، والدبابات الألمانية سوف تساعدنا على تحرير بعض الأراضي . والفظائع التي ترتكبها قوات روسية هناك سوف تتراجع".