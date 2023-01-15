سول: يون يصل إلى الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة والأسلحة

وصل الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة أمس السبت، في إطار جولة ثنائية تركز على تعزيز الصادرات الكورية الجنوبية خاصة في مجال الطاقة والأسلحة.



ووصل يون إلى أبوظبي في زيارة دولة هي الأولى لرئيس كوري جنوبي منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980، ومن المقرر أن يلتقي مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وخلال إقامته التي تستغرق أربعة أيام، سيزور الرئيس الكوري الجنوبي أيضا وحدة "الأخ" العسكرية الكورية الجنوبية، ومحطة "براكة" للطاقة النووية التي أقامتها كوريا الجنوبية، وهو إجراء رمزي يؤكد التزام سيوك يول بإلغاء سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية التي انتهجها سلفه مون جيه-إن.



وقال المستشار الرئاسي للأمن الوطني الكوري الجنوبي كيم سيونج-هان للصحفيين في وقت سابق إن "اختيار الإمارات كأول محطة للرحلة الخارجية هذا العام، يعكس نية الرئيس القوية لتركيز الجهود الدبلوماسية على التنشيط الاقتصادي وتوسيع الصادرات."



وأضاف المستشار الرئاسي "سنسعى، خلال تلك الزيارة، إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الإمارات بشكل كبير في مجالات أربعة رئيسية، وهي الطاقة النووية والطاقة والاستثمار والصناعات الدفاعية."



وقال كيم سيونج-هان إن الزيارة الأولى للإمارات تعكس رغبة البلدين في ترقية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين الى مستوى أعلى.



وذكرت وكالة يونهاب، أن الجانبين بلغا المراحل النهائية من إبرام حوالي 30 مذكرة تفاهم تشمل الحكومات والقطاع الخاص، بشأن الطاقة والأسلحة والاستثمار من بين مجالات رئيسية أخرى للتعاون.



وأشار مسؤول رئاسي كبير، إلى التخطيط لإعلان عن صفقة لتصدير أسلحة كورية جنوبية إلى الإمارات.



وأضاف المسؤول أن "المناخ مهيأ للغاية للتعاون الأمني أو العسكري بين كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بصناعة الأسلحة".



ويرافق يون أيضا وفد أعمال يتألف من مسؤولين من حوالي 100 شركة كورية جنوبية ، ويعتزم الرئيس الكوري الجنوبي دعم توسع تلك الشركات في الإمارات العربية المتحدة ومناقشة إمكانيات التعاون مع صناديق الثروة السيادية الإماراتية.