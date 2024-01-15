مياه أسيوط: انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة في 60 قرية بمركزي القوصية وأسيوط

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا؛ لمناقشة الموقف الراهن للأعمال التنفيذية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة الجاري تنفيذها في 7 مراكز بمحافظة أسيوط، والإعلان عن بدء انطلاق مرحلة جديدة للمبادرة توجهت لـ60 قرية جديدة بمركزي القوصية وأسيوط.

يأتي ذلك برئاسة المهندس علي الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، ونائبيه المهندس بهاء أبو النجا رئيس قطاع الدعم الفني، ولبنى عبدالله رئيس القطاع المالي، ورؤساء قطاعات "التخطيط والدعم الفني والمالي والتجاري" ورؤساء القطاعات الجغرافية، ومديري المناطق المستهدفة من قبل المبادرة الرئاسية، وممثلي إدارة خدمة العملاء.

وفي نفس السياق، ناقش الاجتماع الموقف الحالي لإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ونسب التنفيذ الحالية ومدى مواكبتها مع الجدول الزمني الموضوع، وحصر المناطق غير المخدومة بالمستهدف ومراجعة المواقف.

كما ناقش الاجتماع المستهدف من انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وتحديد المواقع على خرائط الـGIS؛ تمهيدا لبدء العمل الفعلي بالمرحلة الجديدة نحو توحيد المساعي الممكنة لتوصيل أكبر عدد ممكن من المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.