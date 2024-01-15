العشائر الفلسطينية: الادعاءات الإسرائيلية بشأن مصر محاولة فاشلة للإفلات من المحاسبة الدولية

استنكرت الهيئة العليا للعشائر الفلسطينية في قطاع غزة الادعاءات الإسرائيلية الكاذبة بحق مصر، والتي كشف عنها فريق الدفاع الإسرائيلي أمام المحكمة الدولية.



وقال عاكف المصري، المفوض العام للهيئة العليا للعشائر، إن محاولة إقحام مصر كطرف في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة هي ادعاءات كاذبة وعارية عن الصحة تماما، تحاول من خلالها حكومة الإرهاب الصهيونية التنصل من مسئوليتها عن جرائمها في قطاع غزة.



وأكد، في بيان صحفي، أن إسرائيل كقوة احتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن قطاع غزة، وهي مسئولة عن إمداده بجميع الخدمات الأساسية من مواد غذائية ومياه وكهرباء وغيرها من المستلزمات الضرورية والطبية، موضحا أن إسرائيل مسئولة بشكل مطلق على جميع المعابر الحدودية مع قطاع غزة، وتتحكم بنوعية السلع والخدمات وعدد الشاحنات المسموح لها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة.



واعتبر المصري، أن موقف محامين الدفاع عن حكومة الاحتلال يظهر مدى الإفلاس والضعف في الموقف القانوني لمجرمي الحرب الصهاينة.



وأضاف أن كل خطط الاحتلال ومحاولاته الخبيثة واضحة ومكشوفة ومفضوحة لأبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.



وأردف أن موقف مصر واضح وثابت منذ بداية العدوان وشعبنا الفلسطيني بكل أطيافة يقدر عاليا موقف مصر في إفشال مخطط التهجير القسري الذي كان يسعى إليه الاحتلال من أجل إفراغ قطاع غزة.



وختم مفوض عام العشائر: ستبقى الشقيقة الكبرى مصر صمام أمان مشروعنا الوطني حتى انتزاع حقوقنا المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتعويض وعودة اللاجئين وفقا للقرار الأممي 194.