 رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: احتياج كبير لمساعدات طبية ودوائية لغزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان: احتياج كبير لمساعدات طبية ودوائية لغزة


نشر في: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:54 م | آخر تحديث: الإثنين 15 يناير 2024 - 12:54 م

عبر الدكتور هيثم أبو سعيد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، عن رفضه للإجراءات التي تقوم بها إسرائيل تجاه المساعدات الإنسانية التي ما زالت غير كافية لقطاع غزة.

وأضاف خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن هناك حاجة كبيرة للمساعدات في القطاع الطبي والدوائي.

وأوضح أن كميات الوقود التي تدخل قطاع غزة لا تكفي لتشغيل المولدات لاستخراج المياه، ما يفاقم أزمة شحّها.

وكذَّب الادعاءات الإسرائيلية حول العناوين الأمنية التي تدعيها بأنها توقفت عن قصف الأماكن السكنية والأماكن التي تحوي لاجئين ونازحين.

وشدد على أن سلطات الاحتلال عليها التوقف فوار عن كل هذه الانتهاكات.


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