ناصر أمين يوضح المسارات القانونية للقضية الفلسطينية بالمحكمة الدولية

قال المحامي الحقوقي ناصر أمين إن هناك أكثر من مسار قانوني الذي تم العمل عليه تضامنا مع القضية الفلسطينية ومنها مسار محكمة العدل الدولية،.



واضاف : مسار العدالة الدولية هو المحدد للدول، وسيساعد كثيرا في كشف الجرائم التي وقعت في غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، مقدماً الشكر لجنوب أفريقيا لأنها نقلت القضية من مسار لمسار آخر.



وتابع أمين: جريمة الإبادة الجماعية هي الأصعب في الإثبات وهي الأشد قسوة أيضاً في الحكم حال ثبوتها، مشيرا إلى أن جنوب أفريقيا مهدت لوجود إعداد لإبادة جماعية.



وأوضح أمين: نكاد نجزم بأن القرارت ستتمثل في وقف العمليات العسكرية الحربية على الأراضي في غزة وإلزام كل الأطراف بدخول المساعدات فورا للقطاع وهما قراران متوقع حدوثهما قريبا جدا. وأشار إلى ضرورة التعاطي مع جمع الأدلة.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته نقابة الصحفيين على هامش فعاليات اليوم التضامنى مع فلسطين.. "100 يوم من الإبادة.. أوقفوا العدوان.. حاكموا مجرمي الحرب" .



بدأت الفعالية بمعرض صور لجرائم العدوان.