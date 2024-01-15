سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا: ندعم وساطة المبعوث الأممي باتيلي من أجل اجراء انتخابات وطنية

أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، اليوم الاثنين، على الدعم الأوروبي لوساطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الليبية المتنافسة يقود إلى إجراء انتخابات وطنية.

وأضاف أورلاندو، بحسابه على منصة إكس، أنه وباتيلي اتفقا على "ضرورة تكثيف الجهود لكسر الجمود السياسي والسماح للمواطنين باختيار قيادتهم واستعادة الشرعية لجميع المؤسسات، وبالتالي الحفاظ على الاستقرار ووحدة وسيادة البلاد".

وكان بيان للبعثة الأممية للدعم في ليبيا أكد أن البلاد لديها إطار دستوري وقانوني للانتخابات وأن "المسئولية تقع على عاتق الأطراف الليبية للانخراط بشكل إيجابي مع جهود باتيلي" وذلك في بيان بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا في شهر ديسمبر الماضي.