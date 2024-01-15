ضحايا غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي أكثر من 90 ألفا بين شهيد وجريح

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنه منذ السابع من أكتوبر 2023 استشهد ما لا يقل عن 23 ألفا و968 فلسطينيًا في غزة وأصيب 60 ألفا و582 معظمهم من النساء والأطفال.

وأضاف أن هناك أكثر من 7 آلاف من المدنيين لا زالوا تحت الأنقاض.

وفي الضفة الغربية المحتلة، ارتفع عدد الشهداء إلى 339 شهيدا فلسطينيا، بينهم 88 طفلا، فيما بلغ عدد المٌصابين بجروح مختلفة 4197 فلسطينيًا من بينهم 635 طفلًا.

وبلغ عدد النازحين في القطاع 1.9 مليون نازح، يتلقى ما مجموعه 1.78 مليون نازح المساعدة من الأونروا.

ويعيش ما يقرب من 1.4 مليون نازح في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس، بما في ذلك 160 ألف نازح في الشمال ومدينة غزة، حيث المرافق تتجاوز طاقتها الاستيعابية بكثير.

ويعيش في محافظة رفح وهي الملاذ الرئيسي للنازحين، أكثر من مليون شخص في مكان مكتظ للغاية، في أعقاب تكثيف الأعمال العدائية في خانيونس ودير البلح وأوامر الإخلاء التي أصدرها جيش الاحتلال الإسرائيلي.