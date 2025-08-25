حماس: اغتيال الاحتلال 4 صحفيين في مجمع ناصر الطبي جريمة حرب ومجزرة مروعة

قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم أقدم على قصف مستشفى ناصر في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزّة، ما أدّى في حصيلةٍ أولية إلى استشهاد خمسة عشر مواطناً، غالبيتهم من الصحفيين والكوادر الطبية والدفاع المدني، وذلك إمعاناً في حرب الإبادة التي يواصل ارتكابها ضدّ أهل القطاع.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إلى أن «الاحتلال النازي المجرم يواصل حربه الإجرامية في مناطق القطاع كافة، ويرتكب المجازر ضدّ المدنيين العزّل في شمال القطاع ومدينة غزّة».

وأضافت: «يؤكّد نتنياهو وحكومته الإرهابية مرّةً أخرى، استهتارهما بكافة القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، وتحدّيهما للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، عبر استهداف منشأة طبية مدنية بشكلٍ متعمّد، واغتيال فئاتٍ محميّة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفي مقدّمتهم الصحفيون والعاملون في القطاع الطبّي».

ونوهت أن «اغتيال الاحتلال المجرم للصحفيين حسام المصري، ومحمد سلامة، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، الذين يعملون مع مؤسسات ووكالات صحفية عربية ودولية، أثناء تغطيتهم للقصف على المستشفى، هو جريمة حرب ومجزرة مروّعة يهدف العدو الجبان من ورائها إلى ثني الصحفيين عن نقل الحقيقة، وعن تغطية جرائم الحرب والتطهير العرقي، والأوضاع المعيشية الكارثية للشعب الفلسطيني في غزّة، بفعل سياسة التجويع الممنهج التي يُصرّ مجرم الحرب نتنياهو على تعميقها ومفاقمتها، في تحدٍّ وقح للإرادة الدولية».

وشددت على أن المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكل الأطراف المعنيّة مطالبون بالتحرّك الفوري والجاد لوقف جريمة العصر والإبادة الممنهجة في غزّة، وإنقاذ شعب فلسطين وإغاثته بشكل عاجل.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 244 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد: حسام المصري، الذي يعمل مصوراً صحفياً مع وكالة «رويترز» للأنباء، ومحمد سلامة، الذي يعمل مصوراً صحفياً مع قناة «الجزيرة»، ومريم أبو دقة، التي تعمل صحفية مع عدة وسائل إعلام بينها اندبندنت عربية وAP، ومعاذ أبو طه، الذي يعمل صحفياً مع شبكة NBC الأمريكية.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الاثنين، إن الزملاء الصحفيين استشهدوا عندما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة مروّعة بقصف مجموعة من الصحفيين كانوا في مهمة تغطية صحفية بمستشفى ناصر بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وراح ضحية هذه الجريمة العديد من الشهداء.

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، مناشدًا ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.