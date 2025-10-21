قررت محكمة شمال الجيزة إحالة الدعوى المقامة من الحكم محمد عادل ضد نادي البنك الأهلي، والتي يطالب فيها بتعويض مالي قدره 5 ملايين جنيه، للمحكمة الاقتصادية وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنظر.

وأقام أحمد العدوي، دفاع الحكم محمد عادل، الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض، بعد حفظ البلاغ الذي اتُّهم فيه موكله بسبّ أحد لاعبي نادي البنك الأهلي، على خلفية أزمة تسريبات حكام الـVAR.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحفظ البلاغ المقدم من نادي البنك الأهلي ضد الحكم محمد عادل، بعد أن اتهمه النادي بسبّ لاعبه على إثر تسريبات غرفة الـVAR.

وفي وقت سابق المحامي أحمد العدوي، دفاع الحكم محمد عادل، قال إن المحكمة أجلت دعوى مطالبة موكله بتعويض 10 ملايين جنيه من الإعلامي إبراهيم فايق على خلفية أزمة تسريبات الـVAR في مباراة الزمالك والبنك الأهلي، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

وتابع العدوي في تصريحات لـ"الشروق" أنه من المقرر في الجلسة المقبلة تقديم شهادة بالحكم النهائي من محكمة مستأنف جنح الاقتصادية.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية، قضت بتقليل الغرامة الموقعة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي أحمد عبدالباسط، من مليون جنيه لكل منهما إلى 100 ألف جنيه فقط، في قضية تسريب الحديث الصوتي لحكام الـVAR خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي.