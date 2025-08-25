خالد الصاوي في لقاء أدبي مباشر يستكشف العلاقة بين الفن والكتابة

تنظم دار فاصلة للنشر والتوزيع وBook Hub، ندوة أدبية مع الكاتب والفنان خالد الصاوي، يوم السبت 30 أغسطس، في تمام الساعة 7 مساءً.

وخلال الندوة التي تُبث مباشرة عبر جروب Book Hub، سيتم تسليط الضوء على تجربة خالد الصاوي الإبداعية، والتي لا تقتصر فقط على التمثيل، بل تمتد لتشمل تجربته في التأليف والكتابة.

ويدير الحوار الكاتب الصحفي إيهاب الحضري، في نقاش مفتوح وعميق يستكشف أفكار الصاوي حول الإبداع، وأسرار العملية الكتابية، وتأثير الأدب على مسيرته الفنية.

ويتطرق النقاش، إلى أعماله الأدبية مثل كتاب "يوميات خلود" وكتاب "أوبريت الدرافيل".

وتعد الندوة، فرصة للتعرف عن قرب على رؤى الصاوي الثقافية والفنية، وفهم أعمق للروابط بين الفن والكتابة.

وخالد الصاوي، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة 1985، ثم حصل على بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون عام 1993 عمل بالمحاماة لفترة قصيرة ثم مساعدا للإخراج ثم مخرجا تليفزيونيا بقناة النيل الدولية وبعض القنوات المتخصصة.

وبدأ التمثيل، على المسرح الجامعي واشترك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح، كتب وأخرج للمسرح، وفاز بجائزة تيمور للإبداع المسرحي لعامي 1991 / 1992 عن مسرحيتي حفلة المجانين وأوبريت الدرافيل.